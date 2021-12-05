Вашингтон, 5 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией SpaceX на организацию трёх дополнительных миссий к Международной космической станции из-за задержек с испытаниями альтернативной системы доставки от корпорации Boeing. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Boeing CST-100 Starliner

NASA заключило контракт на доставку астронавтов к МКС с компаниями SpaceX и Boeing в 2014 году. Первоначальный контракт предусматривал, что обе компании проведут по шесть миссий после сертификации разработанных ими кораблей.

Из-за задержек с испытаниями корабля Boeing Starliner агентство NASA было вынуждено пересмотреть контракт, передав три дополнительные миссии компании SpaceX. Финансовые условия изменения контракта не разглашаются.

Следующий полёт корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС запланирован на апрель 2021 года. Этот рейс станет четвёртой регулярной миссией этих кораблей к орбитальной станции.

Компания Boeing провела неудачный испытательный полёт корабля Starliner в декабря 2019 года. Из-за технических проблем корабль не смог достичь МКС, поэтому вернулся на Землю с орбиты без стыковки со станцией. Boeing планирует провести дополнительный испытательный полёт Starliner без экипажа в первой половине 2022 года.