Оренбург, , 15:31 — REGNUM В Оренбурге спасатели оказали помощь 60-летней женщине, которая пролежала на полу в своей квартире три дня. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Спасатель

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гражданка проживает в доме на улице Мира. Её соседи обратились в аварийно-спасательную службу и сообщили, что она уже несколько дней громко стучит по стене. Входные двери оказались заперты и спасатели решили проникнуть внутрь через окно. Гражданка лежала на полу.

Женщина рассказала спасателям, что ей стало плохо и она пролежала три дня. Её передали медикам скорой помощи.