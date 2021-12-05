Москва, 5 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Из-за действий ВВС США гражданская авиация подверглась угрозе. Об этом 5 декабря написала в своем Телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — говорится в ее сообщении.

Также Захарова отметила, что, как ранее заявили российские эксперты, увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России и в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протест после инцидента, в ходе которого военный самолет-разведчик НАТО сблизился с пассажирским самолетом авиакомпании «Аэрофлот» над Черным морем, инициируют авиационные власти России.