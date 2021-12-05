Киев, , 15:24 — REGNUM Леонид Кравчук — первый президент Украины — считает, что в СССР жители были готовы к распаду Союза, и свидетельством тому являлось отсутствие протестов после заключения Беловежского соглашения.

«Когда мы подписали Беловежское соглашение, Ельцин приехал в Москву, Кравчук — в Киев. Почему абсолютно никто официально не восстал против этого переворота, если называть это переворотом? Не было, — рассказал Кравчук в фильме «30 лет без Союза», вышедшем на телеканале «Россия 1».

По его словам, «люди были готовы к этому, систему нужно было ломать», а «Беловежская пуща» стала «следствием политики, проводимой президентом СССР Михаилом Горбачевым».

В декабре 2021 г. исполнится 30 лет со дня официального распада СССР.