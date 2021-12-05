5 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях поддерживают слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Светлана Шаповалова, , 18:55 — REGNUM Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости заставить Украину выполнять Минские соглашения активно обсуждают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украину приготовили на мясо против России, поэтому ей будут позволять делать всё, ее не жалко», — отмечает Александр Московский.

«Поколение уже сменилось. В Крыму в школу пошли дети, которые родились в РФ. Они видят, что происходит в украинском болоте. И все, кроме упоротых укров, понимают, что Крым ушел не для того, чтобы получать высокие зарплаты, а совсем по другой причине», — отмечает Валентин Ливанов.

«Украину необходимо заставить выполнять свои обязательства. Украина взяла их на себя после серии котлов и при свидетелях от Германии, Франции и России», — напомнил Марк.

«Ну, Украина сама подписала Минские соглашения, выполнять их, да, не собирается», — поддерживает Сергей Фролов.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давно пора Юго-Восток присоединить, остальные сами подтянутся…» — считает И.

«По Минским соглашениям Донбасс — автономия под юрисдикцией Украины. Границы под контролем Украины. По факту граница не существует, Россия население приняла в свое гражданство, главы правительства Донбасса стали членами «Единой России», — рассуждает Марина Николаева.

«Наконец-то это было сказано! И наконец-то российский МИД начинает разговаривать так, как должно, без всяких «дорогих партнёров» и т.п. ерунды. Может быть, мы и до «принуждения к миру» дойдём», — иронизирует Сергей Родионов.

«Лавров вообще не прав, у Украины совести вообще нет», — считает Сергей Мартынов.

«Не оставляйте с совестью, оставьте без газа. Хохлы тогда столько русского найдут в себе», — иронизирует «Козьма Прутков».

«У России есть возможность всех нагнуть, но она предпочитает договариваться», — считает Юрий Каширский.

«Какую договороспособность можно ожидать от государства, управляемого свадебными фотографами и собачьими парикмахерами?» — спрашивает МН.

«В России с самого начала говорили: езжайте в Луганск и Донецк, если хотите сохранить эти регионы в Украине. Россия не сторона конфликта, а только гарант мирного процесса наряду с Германией и Францией», — приводит довод Юрий Щеткин.

«Мне очень сложно понять ситуацию на Украине, мне всё это напоминает когнитивный диссонанс. Власти Украины с настойчивостью идиотов придумывают новые громкие названия (аннексия, оккупация, агрессия) для совершенно очевидных и простых процессов распада страны», — замечает Михаил.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Минские договоренности направленны на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. О том, что оставшуюся «наедине с самой собой и своей совестью» Украину необходимо заставить выполнять Минские соглашения, Сергей Лавров заявил эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканала «Россия 1).

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Тем временем глава ДНР Денис Пушилин считает, что Украина готова к войне в Донбассе.

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