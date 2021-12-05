Оренбург, 5 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области дольщики жилья добились денег от застройщиков. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Regalacademy.org Суд

Житель Оренбурга отсудил более 4 млн рублей с учётом неустойки и компенсации морального вреда. Его земляк получил через суд почти 5 млн рублей.

Отметим, в обоих случаях причинами для исков стали выявленные в жилищах недостатки. При этом стоимость квартир была в разы ниже той, которую в итоге присудил суд к выплате.