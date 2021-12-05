Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Брент Иствуд — американский военный эксперт — назвал российскую подводную ядерную систему «Посейдон» «козырем» РФ на переговорах с США по вооружению. Об этом говорится в статье издания «19 Forty Five».

Он подчеркивает, что это оружие — не «ракета, а пусковая установка, торпедный аппарат» — затрудняет классификацию оружия во время переговоров по контролю над вооружениями.

У РФ, таким образом, появится «ядерный козырь», если «Посейдон» будет успешно развернут в течение 5 лет, т.к. действие нынешнего СНВ закончится в 2026 г., отмечает эксперт.

По его мнению, РФ рассчитывает на то, что «Посейдон» даст «рычаги» воздействия на США в отношении системы ПРО, которую развертывают Штаты.