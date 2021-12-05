Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Отказ Дэниела Крейга от съёмок в новых фильмах про Джеймса Бонда не станет концом франшизы, заявила продюсер Барбара Брокколи. Об этом сообщает портал Deadline.

Дэниел Крэйг Glyn Lowe PhotoWorks

Барбара Брокколи занималась продюсированием 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», вышедшего в прокат осенью 2021 года. После выхода фильма актёр Дэниел Крейг, исполнявший роль «агента 007» в пяти фильмах серии, заявил, что больше не вернётся к этой роли.

«Можете не сомневаться — Джеймс Бонд вернётся», — заявила Брокколи на мероприятии Deadline's Contenders Film.

Первый фильм о Джеймсе Бонде по мотивам романов британского описателя Яна Флеминга вышел в 1962 году. В 25 картинах этой серии образ агента MI6 на экранах воплощали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Последний из фильмов серии — «Не время умирать» — стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года. Мировые сборы шпионского фильма превысили отметку в $750 млн.

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