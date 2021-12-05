Кемерово, , 15:07 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 6 декабря, ожидается юго-западный ветер 10−15 м/с, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Мороз © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по югу преимущественно без осадков, местами гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, туман. Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы 10−15 м/с. Температура ночью −3…−8 °C, местами −12…−17 °C, днём −4…+1 °C», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове в понедельник, 6 декабря, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.