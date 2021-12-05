Эр-Рияд, , 15:03 — REGNUM Саудовская Аравия вошла в число 102 стран, которые могут посетить лица, привитые «Спутником V».

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В Саудовской Аравии одобрили въезд с 1 января 2022 г. граждан, привитых «Спутником V» (российская вакцина от коронавируса). Об этом 5 декабря передает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По прибытии в страну привитые российской вакциной будут обязаны соблюдать 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

При этом вакцинация «Спутником V» дает возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.