Красногорск, , 15:00 — REGNUM Игроки юношеских составов хоккейных клубов «Витязь» из Подольска и «Лидера» из Ивантеевки устроили драку прямо во время матча первенства Подмосковья. Об этом 5 декабря сообщает Телеграмм-канал «Подъем».

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по утверждению родителей юных хоккеистов, потасовку начал тренер подольского «Витязя» и затем после матча началась драка на скамейке запасных.

Также указывается, что ряд игроков в результате этого получил травмы, а у одного из них сломан нос.

При этом уточняется, что в Федерации хоккея Московской области заявили, что им известно о произошедшем.

«Игра транслировалась на YouTube. Решения будут приниматься в соответствии с регламентом соревнования. Там все наказания прописаны. Решения направляются по школам непосредственно», — приводит слова представителя Федерации источник.