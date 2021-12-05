Новосибирск, , 15:01 — REGNUM В Новосибирске во второй половине дня сегодня, 5 декабря, прогнозируется без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха −1…−3 °C, на дорогах местами гололедица.

Мороз anneileino

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

При этом завтра, 6 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура ночью −2…−4 °C, днём −1…−3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирск 3 декабря температура воздуха повысилась до +2 °С. 4 декабря днём также отмечалась плюсовая температура. Сегодня, 5 декабря, в городе было 0 °C.

Читайте также: В Новосибирске прогнозируется резкое потепление