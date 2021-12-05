Новосибирск, 5 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня днём, 5 декабря, прошла вторая акция против обязательной вакцинации от коронавируса и QR-кодов. Возле Монумента Славы собралось около 50 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

"Участники спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню. Не обошлось и без конфликтов с полицией, — сообщили «НГС Новости». —

Отмечается, что на митинге собирали подписи против законопроекта о QR-кодах. При этом полицейские напомнили участникам, что акция несанкционированная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ветераны Ленинского района Новосибирска выступили против проведения акций против введения системы QR-кодов на Монументе Славы. Они подчеркнули, что такие публичные мероприятия в скорбном месте «оскверняют нашу историю и нашу память».

Читайте также: Новосибирских ветеранов возмутил митинг против QR-кодов на Монументе Славы

Напомним, что 21 ноября новосибирцы, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации от коронавируса, собрались на Монументе Славы.

Читайте также: Новосибирских ветеранов возмутил митинг против QR-кодов на Монументе Славы