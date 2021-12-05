Берлин, , 14:45 — REGNUM Лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза и глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал к сворачиванию проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Он заявил об этом 5 декабря в интервью газете Bild am Sonntag.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Как утверждает лидер фракции Европарламента, из-за развертывания российских войск на границе с Украиной, для последней якобы существует реальная опасность.

«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», — сказал он.

При этом Вебер уточнил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с Украиной, по его мнению, является испытанием и для НАТО, и для всех стран Запада.

«Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену», — отметил евродепутат и указал, что такого рода «высокой ценой» может стать вопрос с газопроводом «Северный поток — 2».

Также он добавил, что в случае, если власти РФ в случае конфликта с Украиной применят оружие, «то тогда трубопроводу «Северный поток — 2» конец».

«Начало эксплуатации (трубопровода) было бы исключено. Эту цену должно четко озвучить будущее правительство», — также сказал Вебер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям, и «если Украину оставить наедине с самой собой и своей совестью, то она ничего не будет делать».