Москва, 5 декабря 2021, 14:44 — REGNUM На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с молодыми учеными, а также примет участие в саммите лидеров Евразийского союза. Об этом 5 декабря сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава российского государства снова встретится с молодыми учеными — ведь завершается Год науки, отмечается в программе.
Кроме того, Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также совещание по экономическим вопросам.