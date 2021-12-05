Москва, , 14:44 — REGNUM На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с молодыми учеными, а также примет участие в саммите лидеров Евразийского союза. Об этом 5 декабря сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава российского государства снова встретится с молодыми учеными — ведь завершается Год науки, отмечается в программе.

Кроме того, Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также совещание по экономическим вопросам.