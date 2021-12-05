Габороне, , 14:41 — REGNUM Одна из гипотез возникновения варианта «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 предполагает, что мутация могла произойти в организме пациента с ослабленным иммунитетом, заявил сотрудник Ботсванско-Гарвардского института СПИДа Сикхулиле Мойо. 5 декабря об этом сообщает агентство Bloomberg.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сикхулиле Мойо стал одним из первых учёных, выявивших новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Он обнаружил вариант, позже получивший название «Омикрон», в образцах, взятых 11 ноября 2021 года у иностранных дипломатов, путешествовавших в Ботсвану.

Мойо обратил внимание на большое количество мутаций у нового варианта вируса, появившихся в течение короткого времени. Он напомнил, что мутации в предыдущих штаммах SARS-CoV-2 накапливались значительно дольше.

Учёный предложил две теории возникновения нового варианта вируса. Первая из гипотез предполагает, что новый штамм мог возникнуть у пациента с ослабленным иммунитетом. Из-за проблем с иммунитетом организм дольше боролся с вирусом, поэтому тот получил больше времени для развития.

Вторая гипотеза заключается в том, что какое-либо животное могло заразиться более ранним штаммом SARS-CoV-2 от человека. После этого вирус мог мутировать и вновь попасть в организм человека. Сикхулиле Мойо подчеркнул, что эти гипотезы пока являются недоказанными предположениями.