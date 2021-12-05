Абакан, , 14:36 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, коэффициент распространения инфекции составил 1,0.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где выявлено 50 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей городов Саяногорск, Черногорск, Усть-Абаканского, Алтайского и других районов.

«17 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 70 человек обратились с признаками ОРВИ, 42 случая — семейные контакты, еще 21 — служебные», — отметили в правительстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, по данным федерального оперштаба, достигло 50 566. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 44 307 человек, в том числе 300 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 1675 человек.