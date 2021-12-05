Манама, 5 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Россией и Бахрейном увеличить число туристов, а также послужит развитию деловых связей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Проект межправсоглашения, который с января 2020 года находится на рассмотрении министерства иностранных дел, предусматривает введение безвизовых поездок для граждан наших стран по общегражданским паспортам. Я бы просила вас взять этот вопрос на контроль, чтобы как можно скорее этот проект был согласован и представлен на подписание», — сказала Матвиенко на встрече с главой Консультативного совета страны Али Бен Салеху Ас-Салеху.

Сенатор уверен во взаимной заинтересованности стран в этом договоре. Документ, по ее словам, «увеличит количество туристов как в Бахрейн, так и в Россию, разовьет деловые связи, культурный обмен и упростит возможность нашим гражданам посещать друг друга, дружить, общаться, развивать сотрудничество».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подобные соглашения о безвизовом режиме въезда Россия заключила более чем со ста странами.

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