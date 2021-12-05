Новосибирск, , 14:32 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 декабря, за сутки зарегистрированы 5772 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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Днём ранее, 4 декабря, за сутки были зарегистрированы 6668 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе зарегистрировано уже 84 714 случаев заражения коронавирусом (+392 за сутки); 57 911 пациентов выздоровели (+44 за сутки); умерли 3875 человек (+16 за сутки).