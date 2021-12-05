Лиллехаммер, Норвегия, 5 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Российская сборная стала второй в смешанной эстафете 4×7,5 км среди мужчин на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лиллихаммере (Норвегия). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За российскую команду выступали Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов, которые отстали от победителей всего лишь на 0,2 секунды.

Первое место заняла сборная Норвегии с результатом 1 час 14 минут 58,17 секунды, в составе которой выступали Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.

Третьем место заняла вторая команда Норвегии в составе: Пол Голдберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн и Харальд Амундсен, отставшая от лидеров на +1,2 секунды.

При этом четвертое место заняла вторая сборная России, за которую выступали Алексей Червоткин,Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, их отставание от победивших составило +1,4 секунды.

Отметим, позднее на этапе Кубка мира в Лиллихаммере состоится эстафета среди женщин.