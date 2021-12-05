Новосибирск, , 14:28 — REGNUM В Новосибирской области в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3948 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 329 человек, на ИВЛ — 53 пациента.

Всего в регионе сделано 3 073 276 тестов на коронавирус

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