Манама, , 14:27 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется на успех в переговорах по производству российской вакцины «Спутник V» на территории Бахрейна, королевство уже по достоинству оценило безопасности отечественной разработки.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину («Спутник V» — ред.), локализовать ее в Бахрейне. Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно», — сказала Матвиенко на заседании консультативного совета Национального собрания королевства.

В случае локализации производства страна сможет экспортировать вакцину.

По словам сенатора, Бахрейн «по достоинству оценил эффективность и безопасность российской научной разработки», разрешив использование «Спутника V» и «Спутника Лайт» для вакцинации населения страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производство первой российской вакцины «Спутник V» уже запущено в разных странах мира: Сербии, Аргентине, Мексике, Индии, странах СНГ и так далее.

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