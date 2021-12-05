Кызыл, , 14:18 — REGNUM 8 тыс. детей ожидают своей очереди в детские сады в столице Тувы Кызыле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, чтобы обеспечить их всех местами, нужно построить в городе не менее 35 дошкольных учреждений.

Детский сад Adm44.ru

Вопрос был поднят в ходе встречи главы республики Владислава Ховалыга с гражданами 1 декабря. К нему обратилась многодетная мать Анай-Кара Чыртак-оол с просьбой выделить место для её трёхлетней дочери. В настоящее время девочка живёт у престарелых бабушки с дедушкой, поскольку сама женщина работает врачом.

Руководитель региона отметил, что в подобной ситуации находится очень много семей. Ранее он с этой проблемой обращался к президенту России Владимиру Путину, который заверил, что поддержит регион в этом вопросе.