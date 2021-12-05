Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Американские ученые выдвинули версию, что новый штамм коронавируса «Омикрон» (содержит 50 мутаций) мог появиться в организме у человека с ослабленным иммунитетом (например, с ВИЧ-инфекцией). Об этом 5 декабря передает Business Insider.

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Люди с ослабленной иммунной системой часто являются «резервуаром» для мутаций вирусов, позволяя ему размножаться длительное время — несколько месяцев.

По данным Чарити Дины, экс-сотрудницы Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, данная теория может объяснять, почему штамм «Омикрон» содержит «сумасшедшую комбинацию мутаций».

Штамм «Омикрон» выявлен в ноябре на юге Африки. По мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем другие варианты COVID-19.