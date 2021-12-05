Иркутск, , 14:16 — REGNUM Власти Иркутской области нашли возможность увеличить нормативную стоимость квадратного метра жилья. Как пояснил министр строительства региона Павел Писарев во время конференции «Строительный комплекс Сибирского федерального округа», это позволит улучшить исполнение социальных жилищных программ. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство

«На территории Иркутской области в соответствии с приказом Минстроя РФ на 3-й квартал существует цена 55 000 рублей за квадратный метр. Это по старой методике. При пересчете по новой методике цена за квадратный метр жилья в регионе составит 80 900 рублей», — заявил чиновник.

Речь идет о применении новой методики определения норматива стоимости одного квадратного метра жилья, которую используют для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета некоторым категориям граждан на строительство или приобретение жилплощади.

Соответствующий приказ утвержден Министерством строительства Российской Федерации осенью 2021 года. Расчет по новой методике фактически позволит привести к соответствию нормативную стоимость квадратного метра жилья к рыночной. Это значит, что при расчете сумм, которые нужно выделить из федерального бюджета на социальные программы, за основу будет взят новый, более высокий показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-октябре 2021 года составил 221,5 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем году.

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