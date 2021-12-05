Кемерово, 5 декабря 2021, 14:17 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 декабря, на стационарном лечении находятся десять человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Уточняется, что один — в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном.
Ещё 96 человек лечатся амбулаторно.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что общее количество пострадавших из-за аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» увеличилось до 106.
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