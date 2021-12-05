Кемерово, 5 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 декабря, на стационарном лечении находятся десять человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная»

Уточняется, что один — в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном.

Ещё 96 человек лечатся амбулаторно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что общее количество пострадавших из-за аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» увеличилось до 106.

Читайте также: Количество пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106