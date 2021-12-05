Москва, , 14:16 — REGNUM В Госдуме назвали дешевым фейком схему нападения Российской Федерации на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в телеграм-канале.

Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную, констатировал парламентарий.

«Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу Минских соглашений и истиной посреднической роли России в урегулировании на юго-востоке Украины», — добавил он.

Немецкое издание Bild утверждает, что рассматриваются два сценария нападения на Украину: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

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