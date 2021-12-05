Калуга, , 14:30 — REGNUM Доходы бюджета Калужской области на 2021 год увеличены на 8 млрд 125 млн рублей, изменения в документ внесли депутаты регионального Заксобрания. Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета по бюджету, финансам и налогам областного парламента Ирину Яшанину, пояснившую структуру дополнительных расходов.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Калужской области Ирина Яшанина Zskaluga.ru

В первую очередь, депутаты направили дополнительные средства на оказание медицинской помощи больным COVID-19, приобретение лекарственных препаратов для лечения ковида, выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам. Парламент увеличил педагогам расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и создание новых мест в общеобразовательных организациях. В сфере социальной политики на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет депутатами выделено 906 млн рублей. На ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ими трех лет — 69 млн рублей. На улучшение жилищных условий многодетных семей — 102 млн рублей. На приобретение жилья детям-сиротам — 135 млн рублей.

«На создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов выделили 203 млн рублей. В сфере ЖКХ на 234 млн рублей увеличены расходы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы на дорожную отрасль увеличены на 2 млрд 478 млн рублей», — отметила Ирина Яшанина.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужское Законодательное собрание приняло областной бюджет