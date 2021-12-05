Кемерово, 5 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области семь горноспасателей, занимавшихся подъёмом ранее обнаруженных погибших шахтёров «Листвяжной», госпитализировали для контроля состояния здоровья. Об этом сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

Ako.ru Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам

Медведев уточнил, что диагноз — токсическое действие окиси углерода легкой степени. В ближайшее время их выпишут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кемеровской области горноспасатели продолжают проветривать аварийный участок подготовительного забоя шахты «Листвяжная».