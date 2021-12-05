Осло, , 14:08 — REGNUM Почти 95% от общего объёма продаж новых легковых автомобилей в Норвегии в ноябре 2021 года пришлось на электромобили и гибридные модели. Об этом сообщает портал Electrek.

Заправка электромобиля (сс) stux

Норвегия является мировым лидером по числу электрическим автомобилей на душу населения. В ноябре текущего года на полностью электрические модели пришлось почти три четверти (73,8%) от общего объёма продаж новых авто. В ноябре 2020 года доля автомобилей с нулевым уровнем выбросов в общем объёме продаж в Норвегии составляла 56,1%.

Доля автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями в общем объёме продаж за год сократилась вдвое. В ноябре 2020 года на долю таких авто приходилось 10,5% от всех продаж, в прошлом месяце этот показатель снизился до 5%.

Самыми популярными моделями электромобилей в Норвегии в ноябре стали Model Y и Model 3 от американской компании Tesla. В пятёрку лидеров по продажам также вошли Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron и Nissan Leaf.