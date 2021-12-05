Иркутск, 5 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Власти Иркутской области обнародовали информацию по реализации в регионе проекта «Пушкинская карта»: учреждения культуры продали 18,3 тысячи билетов. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства по итогам рабочего совещания с замминистра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

Всего на данный момент в Приангарье выдано более 45 тысяч «Пушкинских карт». Областные учреждения культуры продали билеты на общую сумму 7,1 миллиона рублей.

«Во время действия программы студенты многих вузов региона были переведены на дистанционное обучение, также в учреждениях культуры действуют ограничения по количеству зрителей.

Несмотря на это молодые люди активно участвуют в программе. Самым популярным учреждением стал Иркутский областной музыкальный театр. Доля продаж на его спектакли составляет 64% от общего количества проданных билетов на общую сумму более пяти миллионов рублей.

По этому показателю театр занимает второе место среди учреждений культуры Сибирского федерального округа», — пояснила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Как сообщало ИА REGNUM, «Пушкинскую карту» могут оформить граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за счёт государства. Инициатива принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

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