Кемерово, , 14:04 — REGNUM В Кемеровской области горноспасатели продолжают проветривать аварийный участок подготовительного забоя шахты «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Штаб у шахты «Листвяжная» Аko.ru

Уточняется, что в смену работают три отделения Военизированной горноспасательной части. Также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее количество пострадавших из-за аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106.

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