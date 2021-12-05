В шахте «Листвяжная» проветривают аварийный участок подготовительного забоя
Кемерово, 5 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области горноспасатели продолжают проветривать аварийный участок подготовительного забоя шахты «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Аko.ru
Штаб у шахты «Листвяжная»
Уточняется, что в смену работают три отделения Военизированной горноспасательной части. Также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее количество пострадавших из-за аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106.