Москва, , 14:00 — REGNUM В случае, если бы заболевшие COVID-19 своевременно обращались к врачу и им бы максимально возможно раньше назначали лечение, большого числа смертей от нового заболевания можно было бы избежать. Такое мнение 5 декабря высказал замдиректора медцентра МГУ им. Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в эфире «Радио России».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если любого человека с признаками респираторной инфекции <…> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступными, эффективными препаратами, мы бы избежали большого количества госпитализаций, мы бы снизили смертность — я думаю, в несколько раз могли бы снизить», — сказал он.

При этом ученый отметил, что, по его мнению, от нового заболевания необходимо лечить всех пациентов признаками респираторной инфекции вне зависимости от результата теста на коронавирус, так как последние часто дают ложноотрицательный результат.

«Летальность от коронавируса все-таки низкая, это около 1−1,5%. И, к сожалению, та летальность, которую мы видим в России, в какой-то степени зависит от того, что люди ждут, что это само пройдет, либо они дожидаются такой тяжести заболевания, когда их приходится госпитализировать, и врачи получают тяжелых пациентов», — указал Мацкеплишвили.

Также он уточнил, что из-за того, что лечение пациентов не начинают вовремя, затем их «перелечивают» и добавил, что главная причина смертности от нового заболевания в настоящее время — присоединившаяся к вирусной бактериальная инфекция.

В то же время, ученый отметил, что COVID-19 редко приводит к присоединению бактериальной флоры, если пациента не лечат высокими дозами иммуносупрессивных препаратов.

«Я против мощной иммуносупрессивной терапии. Мне кажется, в этом смысле во многом мы в России тоже перегибаем палку. Потому что огромное количество препаратов (угнетающих иммунитет), безусловно, отзовется в отдаленном периоде у пациентов в виде каких-то нарушений иммунитета, это не пройдет бесследно», — добавил Мацкеплишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вакцину производства американской компании Pfizer и германской BioNTech для иммунизации детей возрастом от пяти до 11 лет одобрило государственное управление терапевтических товаров (TGA) Австралии.