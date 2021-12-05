Донецк, , 13:52 — REGNUM Денис Пушилин — глава Донецкой народной республики (ДНР) — 5 декабря заявил, что допускает возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ.

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По его словам, о готовности Киева к возвращению к горячей фазе противостояния свидетельствует стянутое в зону конфликта количество вооружения и личного состава.

«Эта перспектива … реальна, с учетом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров», — передает слова Пушилина РИА Новости.

«Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся — в тонусе», — отметил он.

Ранее в Кремле заявили о важности претворения в жизнь минских договоренностей.