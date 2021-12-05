Томск, , 13:49 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 637 человек.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 56 986, за сутки выявлено 222 новых носителя. Коэффициент распространения инфекции составил 0,91.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 41 210 человек, в том числе 192 за сутки.