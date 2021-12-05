Томск, 5 декабря 2021, 13:49 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»
Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 637 человек.
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 56 986, за сутки выявлено 222 новых носителя. Коэффициент распространения инфекции составил 0,91.
Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 41 210 человек, в том числе 192 за сутки.