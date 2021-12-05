Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В победном домашнем матче регулярного чемпионата своего клуба с командой «Чикаго Блекхоукс» (3:2) Панарин набрал три (шайба + две результативные передачи) очка.

Первой звездой дня признали нападающего команды «Питтсбург Пингвинз» Джейка Гюнтцеля, который в победном матче с клубом «Ванкувер Кэнакс» набрал четыре очка (три шайбы + результативная передача).

Второй звездой дня стал форвард клуба «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук, сумевший набрать три (две шайбы + голевой пас) очка в матче с командой «Оттава Сенаторз» (6:5 ОТ).