Кызыл, , 13:44 — REGNUM В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело по факту конфликта отца с сыном, завершившегося поножовщиной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, потерпевший 1980 года рождения поступил в больницу в ночь на 3 декабря.

Окровавленный нож Maarten Van Damme

По подозрению в совершении преступления задержан его 17-летний сын. Он признался правоохранителям, что в тот вечер, возвращаясь после работы в автомойке, выпил две бутылки пива. Дома он застал родителей в нетрезвом состоянии.

«В этот момент между сыном и отцом произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний на эмоциональном фоне выхватил кухонный нож и ударил им своего отца», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что в квартире подозреваемый живёт вместе с родителями, двоюродным братом, сожительницей и сыном 2021 года рождения. Ранее семья на профилактическом учёте не состояла. Мать юноши привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

Читайте также: «Велел сыну ударить его» — 13-летний мальчик в Туве ранил отца ножом