Москва, 5 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса приступили к общей сборке ракеты космического назначения «Протон-М», которая будет использоваться для запуска двух телекоммуникационных спутников «Экспресс». 5 декабря об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru «Протон-М»

Ранее специалисты проверили готовность космической головной части перед стыковкой с носителем. В головную часть входят космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», а также разгонный блок «Бриз-М», закрытый створками головного обтекателя.

После стыковки космической головной части с носителем будут проведены проверки общих электрических систем и трубопроводов. Далее специалисты произведут заправку баков разгонного блока.

Предстоящий старт станет 426-ым в истории ракет семейства «Протон». В 2021 году был проведён один пуск с использованием этого носителя. Ракета «Протон-М» вывела на околоземную орбиту новый модуль Международной космической станции «Наука».