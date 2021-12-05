Чита, 5 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Забайкальского края зарегистрировано 1039 пожаров в жилом секторе, погиб 81 человек. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Ад в поднебесье». Реж. Джон Гиллермин. 1974. США Пожар

Чтобы не допустить новых трагедий, в частном секторе города Читы сотрудники Территориального отделения надзорной деятельности ГУ МЧС России по Забайкальскому краю начали противопожарные рейды.

«Профилактическая работа с населением проводится представителями МЧС России, полиции, администраций, Всероссийского добровольного пожарного общества. Днём и вечером сотрудники Главного управления продолжают подворовый обход. В выходные дни профилактические рейды усилены», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября 2021 года пожар случился в частном доме по улице Алданской в Чите. Погибли 67-летний мужчина с 29-летним сыном, их тела были найдены при тушении возгорания.

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