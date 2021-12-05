Москва, , 13:21 — REGNUM Министерство иностранных дел России следит за делом задержанной весной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги также, как и за всеми делами арестованных за рубежом граждан РФ. Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — заявила официальный представитель российского МИД в ответ на вопрос о том, находится ли ситуация с Сапегой в повестке внешнеполитического ведомства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданке РФ Софье Сапеге, которая весной была задержана в Белоруссии, предъявили окончательное обвинение.

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