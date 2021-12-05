Иркутск, 5 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. По случаю Всемирного дня добровольцев, отмечаемого сегодня, 5 декабря, Главное управление МЧС России по Иркутской области рассказало о том, что с начала 2021 года подразделения добровольной пожарной охраны приняли участие в тушении 532 пожаров — это треть от общего числа.

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«Добровольцы — надёжная опора для общества и значительная поддержка для профессиональных спасателей и пожарных. Наша задача — оказывать содействие развитию добровольчества, развивать его и оснащать техникой добровольную пожарную охрану. Только вместе мы можем преуспеть в деле спасения, победить все природные катаклизмы и стихию. Желаю нашим добровольцам жизненной стойкости, выносливости, профессионализма и преданности выбранному пути. Спасибо за ваши неравнодушные сердца и отзывчивые души!» — отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Напомним, на сегодняшний день на территории Иркутской области осуществляют свою деятельность 63 общественных объединения добровольной пожарной охраны общей численностью 4956 человек.

В состав общественных объединений входят 452 добровольные пожарные команды и 177 добровольных пожарных дружин.

Все они установленным порядком включены в расписание выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ почти для тысячи населенных пунктов с населением более 300 тысяч человек.

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