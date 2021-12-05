Калуга, , 13:22 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 201 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 декабря. Днём ранее, 4 декабря, в регионе было зарегистрировано 206 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 211 человек, 56 494 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1063 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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