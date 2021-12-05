Москва, 5 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. К Новому году вестибюли 56 станций столичного метрополитена, 26 станций Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также шесть автовокзалов столицы России будут украшены. Об этом 5 декабря сообщается в Телеграмм-канале столичного департамента транспорта.

Iona В метро

«Традиционно по поручению мэра Москвы в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро — основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что с 6 декабря на станциях Кольцевой линии будет установлено 17 елок и добавляется, что в метрополитене началось украшение касс и стоек живого общения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону у центрального входа в парк имени Горького установили главную новогоднюю ель.