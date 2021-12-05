Барнаул, , 13:07 — REGNUM В сентябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32 415 рублей, что на 7% выше соответствующего периода 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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При этом реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) составила 98,4% к сентябрю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-декабре 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 29 983 рубля. Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе.

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