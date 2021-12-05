Вашингтон, 5 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Анимационный мюзикл по мотивам сказки «Приключения Пиноккио» от режиссёра Гильермо дель Торо выйдет в конце 2022 года. Об этом режиссёр рассказал в интервью порталу Collider.

GuillemMedina Гильермо дель Торо

«Приключения Пиноккио» Карло Коллоди является одной из самых экранизируемых сказок. Собственную киноверсию по мотивам этой истории решил снять и лауреат двух премий «Оскар» Гильермо дель Торо.

Он рассказал, что его версия «Пиноккио» будет сильно отличаться от привычных экранизаций. Дель Торо пообещал привнести в фильм мрачную атмосферу. Режиссёр добавил, что при работе над экранизацией вдохновлялся романом Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» и его экранизацией 1994 года.

«Получилось не похоже ни на одну из версий этой истории, которую вы видели до этого», — подчеркнул режиссёр.

Впервые о работе Гильермо дель Торо над киноверсией сказки «Пиноккио» стало известно в 2018 году. Премьера состоится на видеостриминговом сервисе Netflix.