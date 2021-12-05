Омск, , 13:02 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 117 465. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 581 человека.

Анализы на коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 94 130 человек, в том числе 814 за последние сутки. Скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии зарегистрировано 2887 летальных случаев.

«937 756 человек привиты от коронавируса, из них 685 065 человек получили оба компонента вакцины», — отметили в оперштабе.