Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Барри Мейер (писатель, бывший журналист «Нью-Йорк Таймс», написавший научно-популярную книгу «Обезболивающее: тропа наркомании и смерти…») в статье для The Nation назвал источник сообщений, распространяемых в СМИ США о том, что экс-президент страны Дональд Трамп связан с РФ.

Мейер представил хронологию деятельности Fusion GPS, занимающейся коммерческими расследованиями, которая, по его словам, передавала фейковые сведения в прессу США о «секретной связи» Москвы и Trump Organization.

Он добавил, что в 2016 г. Fusion GPS наняли представители штаба кандидата в президенты Хилари Клинтон. С компанией работал юрист по кибербезопасности Майкл Сассманн, который распространял среди журналистов и американских чиновников информацию о подозрениях в отношении Трампа.

«Эти разоблачения … в корне подорвали доверие к СМИ, и позволили … изменить весь взгляд на дело «рашагейта», утверждая, что выводы Роберта Мюллера и комиссии сената, в которых РФ обвиняли в попытках вмешаться в эти выборы, были основаны на дезинформации», — написал он.