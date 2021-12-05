Москва, , 12:51 — REGNUM Более трети жителей РФ заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты: регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, а 40% сталкиваются с ними иногда. Об этом 5 декабря передает РИА Новости со ссылкой на исследование «Почта банка».

Итак, 34% опрошенных из разных регионов России регулярно испытывают финансовые трудности, а 40% — сталкиваются с этим иногда, у 26% никогда не было такой проблемы.

Среди опрошенных, испытывающих финансовые трудности, 57% имеют кредитную карту и решают проблемы с ее помощью, 32% — занимают деньги у друзей.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек, возраст — 17−55 лет.

По данным опроса Superjob, среднестатистическому жителю РФ, чтобы быть счастливым, нужно почти 180 тыс. рублей в месяц.